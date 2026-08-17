Один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри

У Мусіали виникли проблеми зі здоров'ям перед стартом сезону

За дві хвилини до втрати свідомості Мусіала забив гол у ворота «РБ Лейпциг»

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала знепритомнів під час товариського матчу проти «РБ Лейпциг». Про це повідомляє «Главком».

На 83-й хвилині гри Мусіала почав падати на газон, проте його підхопив партнер по команді Ісмаель Сайбарі. Відразу після цього на поле вибігли лікарі, які надали одному з лідерів «Баварії» допомогу.

Мусіала швидко прийшов до тями і зміг залишити поле самостійно, бо тренерський штаб прийняв рішення його замінити.

Jamal Musiala fainted during a Bayern match yesterday, in what looked like horrific scenes. The collapse came as a result of extreme heat...



We wish Musiala a speedy recovery 🤯 pic.twitter.com/H44qpk6mhR — Football Remarks (@RemarksFootball) — Football Remarks (@RemarksFootball) August 16, 2026

За інформацією ЗМІ, причиною втрати свідомості стало сильне запаморочення, спричинене спекою.

За дві хвилини до втрати свідомості Мусіала забив гол у ворота суперника. Зустріч завершилася перемогою «Баварії» з рахунком 3:1.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.