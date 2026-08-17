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Один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри
У Мусіали виникли проблеми зі здоров'ям перед стартом сезону

За дві хвилини до втрати свідомості Мусіала забив гол у ворота «РБ Лейпциг»

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала знепритомнів під час товариського матчу проти «РБ Лейпциг». Про це повідомляє «Главком».

На 83-й хвилині гри Мусіала почав падати на газон, проте його підхопив партнер по команді Ісмаель Сайбарі. Відразу після цього на поле вибігли лікарі, які надали одному з лідерів «Баварії» допомогу.

Мусіала швидко прийшов до тями і зміг залишити поле самостійно, бо тренерський штаб прийняв рішення його замінити.

За інформацією ЗМІ, причиною втрати свідомості стало сильне запаморочення, спричинене спекою.

За дві хвилини до втрати свідомості Мусіала забив гол у ворота суперника. Зустріч завершилася перемогою «Баварії» з рахунком 3:1.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

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Теги: Джамал Мусіала ФК Баварія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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