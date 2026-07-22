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Казбекова стала віцечемпіонкою світу зі скелелазіння серед молоді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Казбекова стала віцечемпіонкою світу зі скелелазіння серед молоді
Казбекова піднімається на п'єдестал молодіжного чемпіонату світу вже другий рік поспіль
World Climbing

У молодіжній світовій першості зі скелелазіння беруть участь понад 750 спортсменів із 69 країн світу

Українка Рафаель Казбекова – віцечемпіонка світу зі скелелазіння серед молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському місті Арко триває молодіжний Чемпіонат світу зі скелелазіння. Цьогоріч світова першість об'єднала понад 750 спортсменів із 69 країн світу, які змагаються у трьох основних дисциплінах (трудність, швидкість та болдеринг) у двох вікових категоріях – U17 та U19. 

Спершу розіграли нагороди у дисципліні «трудність».

Рафаель Казбекова, яка цього сезону виступає у старшій віковій групі (U19), успішно подолала кваліфікацію та вийшла до вісімки фіналісток із другим результатом у півфіналі. У боротьбі за нагороди розгорнулася щільна боротьба: одразу чотири спортсменки показали однаковий результат, діставшись зачіпки 34+. Відтак, медалі розподіляли за підсумками півфіналу. У результаті Рафаель виборола срібну нагороду, поступившись лише представниці Австрії Аніці Дюблер.

Таким чином українка піднімається на п'єдестал молодіжного чемпіонату світу вже другий рік поспіль. Нагадаємо, що на минулорічній першості вона здобула «золото» в цій же дисципліні, але у молодшій віковій категорії (U17).

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: скелелазіння спорт

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