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Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові нагороди етапу Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзові нагороди етапу Кубка світу
Бронзовими призерками етапу Кубка світу стали Поліна Городнича, Діана Баєва, Таїсія Редька, Валерія Перемета, Олександра Ющак
фото: antipova.photography

У вправі з трьома обручами та двома парами булав українські гімнастки отримали від суддів 26,950 бала та посіли третє місце

Збірна України з художньої гімнастики – бронзові призерки етапу Кубка світу у вправі з трьома обручами та двома парами булав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському Мілані завершився заключний у сезоні етап Кубка світу з художньої гімнастики. Медальну скарбничку України поповнила національна збірна команда в групових вправах!

Бронзовими призерками етапу Кубка світу стали Поліна Городнича, Діана Баєва, Таїсія Редька, Валерія Перемета, Олександра Ющак.

У вправі з трьома обручами та двома парами булав українські гімнастки отримали від суддів 26,950 бала та посіли третє місце. Перемогу здобула збірна Китаю (28,100), срібними призерками стали представниці Німеччини (27,300).

Зазначимо, що ця «бронза» стала першою нагородою у поточному сезоні для української команди в групових вправах.

Попереду головний старт сезону – Чемпіонат світу, який відбудеться упродовж 12-16 серпня у німецькому Франкфурті.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: художня гімнастика спорт

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