Одіозна олімпійська чемпіонка поскаржилася на проблеми з бензином в Росії

Родніна: У довгих чергах на заправці встигла постояти

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами заявила, що зіткнулася із проблемами з бензином. Про це повідомляє «Главком».

«Звичайно, як і всі росіяни, я вже зіткнулася із проблемами з бензином. У довгих чергах на заправці також встигла постояти. А що вдієш у нинішній ситуації? Ставлюся до цих труднощів нормально, тому що розумію, в чому причина дефіциту бензину.

На мої поїздки на роботу ця ситуація вплинула не надто сильно. Все ж таки депутатам надають машину з водієм. Тут жодних проблем немає, а у звичайному житті справді ті ж проблеми, що й у інших.

Пересідати на інший транспорт поки не планую, але в Європі політики їздять на самокатах і велосипедах. Якщо хтось захоче пересісти, чому б і ні», – сказала Родніна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що паливна криза в Росії спричинила різке зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Через дефіцит бензину кількість звернень щодо переобладнання автомобілів на газ у червні зросла на 35% порівняно з березнем-квітнем.

Втім, спроба російських водіїв перейти на альтернативне паливо обернулася новими проблемами. Через ажіотаж запис на встановлення ГБО вже розписаний на кілька місяців уперед, а майстерні повідомляють про дефіцит необхідного обладнання.

За їхніми словами, постачальники не були готові до такого різкого зростання попиту, через що складські запаси швидко вичерпалися, а вартість комплектів майже подвоїлася.