Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома перша пара півфіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома перша пара півфіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
фото: Getty Images

Перший поєдинок 1/2 фіналу мундіалю відбудеться у вівторок, 14 липня

Визначилася перша пара 1/2 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком».

1/2 фіналу Чемпіонату світу

  • Франція – Іспанія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Коли пройде гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія

Гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня.

Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн кілька разів перетинався з Лукою Модрічем як суперник
Чемпіонат світу 2026. Англія, Хорватія, Гана, Панама: досьє на команди групи L
15 червня, 23:16
Алекс Грімальдо матиме нагоду повернутися в Іспанію
«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер
14 червня, 14:59
«Тре Крунур» яскраво стартували на турнірі
Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026
15 червня, 07:00
Шон Еванс працював на грі між збірними Німеччини та Кюрасао
Арбітр показав расистський жест? На Чемпіонаті світу з футболу вибухнув новий скандал
15 червня, 17:35
Історична подія стала у грі Португалія – ДР Конго
Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
17 червня, 22:57
Назарій Русин знову виступатиме в УПЛ
Колишній нападник «Динамо» повернувся в чемпіонат України
1 липня, 19:55
Латвійський наставник прагне зміцнити позицію України перед початком другого раунду відбору на Чемпіонат світу 2027
Айнарс Багатскіс про матч з Данією: «Ми всі знаємо ціну цієї гри і цього турніру» Реклама
4 липня, 21:58
Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе та його партнерів у турнірі за версією Opta – 27,32%
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу
8 липня, 11:10
Хоссам Хассан: Більше не дивитимуся чемпіонат світу, тому що в цьому турнірі немає справедливості
Тренер Єгипту розніс суддівство в матчі з Аргентиною на Чемпіонаті світу
8 липня, 13:15

Новини

Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи
Збірна України з баскетболу U-20 успішно стартувала на Чемпіонаті Європи
Стала відома перша пара півфіналу Чемпіонату світу з футболу
Стала відома перша пара півфіналу Чемпіонату світу з футболу
Збірна Іспанії перемогла Бельгію і стала другим півфіналістом Чемпіонату світу 2026
Збірна Іспанії перемогла Бельгію і стала другим півфіналістом Чемпіонату світу 2026
Український стрибун у висоту Дорощук вдруге в кар'єрі виграв етап Діамантової ліги
Український стрибун у висоту Дорощук вдруге в кар'єрі виграв етап Діамантової ліги
В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол
В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол
Магучіх стрибнула на 2.00 м і вперше за п’ять років виграла Чемпіонат України
Магучіх стрибнула на 2.00 м і вперше за п’ять років виграла Чемпіонат України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua