Масована атака на Москву, вибухи в Криму та успіх морпіхів ЗСУ: головне за ніч 20 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 20 липня 2026 року

Ніч на 20 липня принесла нові вибухи в Росії, успішні удари українських військових по цілях окупантів і події на міжнародній арені. «Главком» зібрав головні новини, які варто знати станом на ранок.

Масована атака дронів на Москву та Підмосков'я

Уночі Росія заявила про одну з наймасштабніших атак безпілотників на Москву. Російська влада повідомила про десятки нібито збитих дронів, обмеження роботи столичних аеропортів та перебої зі зв'язком, тоді як у соцмережах поширилися кадри вибухів і пожеж у Московській області. За даними російських Telegram-каналів, під удар потрапив логістичний комплекс Wildberries у Коледіно.

Москва здригнулася від потужних вибухів - палає один із найбільших логістичних центрів колаж: glavcom.ua

Морпіхи ЗСУ вперше уразили російські цілі біля Залізного Порту

Українські морські піхотинці вперше застосували безпілотні морські платформи Barracuda для ударів по російських позиціях поблизу тимчасово окупованого Залізного Порту на Херсонщині. Під час операції було уражено техніку та живу силу противника, а також успішно застосовано FPV-дрони, запущені з морських безекіпажних платформ.

Українські морпіхи вперше уразили позиції окупантів у районі Залізного Порту на Херсонщині колаж: glavcom.ua

У Криму через вибухи перекривали Кримський міст

У ніч проти 20 липня окупаційна влада двічі перекривала рух Кримським мостом. На цьому тлі жителі Ялти повідомляли про серію потужних вибухів, а в районі пагорба Дарсан спалахнула пожежа. Офіційної інформації про причини вибухів окупаційна адміністрація не надала.

В Ялті спалахнула потужна пожежа на стратегічному пагорбі колаж: glavcom.ua

У Вроцлаві відбувся масштабний мітинг на підтримку українців

У польському Вроцлаві сотні людей вийшли на акцію проти ксенофобії та нападів на українців. Учасники закликали до солідарності, засудили прояви ненависті та наголосили на важливості підтримки української громади в Польщі.

У Вроцлаві пройшов потужний мітинг на підтримку українців фото: PAP/Marcin Obara

Іспанія тріумфувала на ЧС-2026, ФІФА назвала найкращих гравців

Після перемоги збірної Іспанії над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу 2026 року ФІФА оголосила лауреатів індивідуальних нагород турніру. Найкращим футболістом мундіалю став капітан іспанців Родрі, а представники Іспанії здобули три з чотирьох головних особистих відзнак.

Переможцем фіналу стала команда, яка вибила головних фаворитів турніру у півфіналі фото: Getty Images

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