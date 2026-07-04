За збірну U-19 грає футболіст, який жодного разу не був в Україні

Константінос Пліш народився і виріс у Греції

Півзахисник збірної України U-19 та грецького «Олімпіакоса» Костантінос Пліш пояснив своє рішення грати за «синьо-жовтих» і відмову виступати за команду Греції на національному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Я народився в Греції. Мої батьки з Тернопільської області. Мамине село Губин називається, татове – Бучач. Я про ті місця багато чув, бачив на фотографіях. Проте сам ніколи не був в Україні. Батьки навчили мене говорити українською, коли я був дитиною. Спочатку навчився говорити українською, а вже в садочку і в школі навчився грецької.

Мій батько пояснював мені, що коли Київ вже був, то Москви ще ніде не було. Для мене Україна – це рідне. Відчуваю, що я – українець. Тому коли з’явилася можливість потрапити в збірну, то дуже цього захотів познайомитися з пацанами, пограти в футбол з ними.

Про себе як про гравця можу сказати, що нормально працюю з м’ячем. Техніка в мене думаю що є. Вмію сканувати, знаю де простір, де гравці. І багато бігаю. Гадаю, що схожий на Шапаренка», – розповів Пліш.

Контракт 19-річного півзахисника належить грецькому «Олімпіакосу». Талановитий футболіст наразі перебуває у розташуванні збірної України U-19, яка виступає на Чемпіонаті Європи. Пліш дебютував за збірну України U-19 у вересні 2025-го року і вже має в активі 5 матчів.

Нагадаємо, головний тренер збірної України U-19 з футболу Дмитро Михайленко прокоментував вихід «синьо-жовтих» у півфінал Чемпіонату Європи 2026 та фінальну частину молодіжної Чемпіонату світу 2027. Збірна України U-19 за підсумками двох турів Чемпіонату Європи 2026 вийшла у півфінал, а також гарантувала собі участь у Чемпіонаті світу 2027.

«Думаю, ми принесли всім українцям трохи радості, трохи щастя на тлі всіх подій, які були (обстріл Києва). Дуже щасливий, дуже щаслива команда. Збулася наша мрія. Ми майже рік мріяли про це, вірили. Нагорода нам – вихід на чемпіонат світу та півфінал Євро.

Ми налаштовували команду, що гра не буде легкою. І той сценарій, який був, – ми його прогнозували. Хлопці – великі молодці, бо вони круто відпрацювали, грали на м'ячі, не боялися і домінували. І ще такий важливий момент, що у нас грали п'ятеро футболістів на рік молодших. Це класно.

Чому в другому матчі поспіль пропустили першими? Була помилка. Футбол складається з помилок. Хлопці – взагалі красені, що виявили характер і дві гри поспіль, програючи, виграли. Будемо пробувати виправляти це», – сказав Михайленко.

У третьому турі юніорського чемпіонату Європи збірна України зіграє з Італією в неділю, 5 липня, о 18:00 за київським часом.