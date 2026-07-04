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Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
Ліонель Мессі у формі збірної Аргентини на Чемпіонаті світу 2026 року
фото: Getty Images

Аргентинець виступає на мундіалях без перерви з 2006 року

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі на матч 1/16 фіналу проти Кабо-Верде, і ця гра стала для нього 30-ю на чемпіонатах світу – такого показника до нього не мав жоден футболіст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профіль аналітика статистичного сервісу Opta – OptaJavier – у соцмережі X.

Шлях довжиною у шість турнірів

Мессі дебютував на чемпіонатах світу ще 2006 року. Тоді 18-річний форвард вийшов на заміну на 74-й хвилині матчу другого туру групового етапу проти збірної Сербії і Чорногорії (6:0) – і встиг забити гол та віддати результативну передачу вже в першій своїй грі на мундіалі. Відтоді аргентинець зіграв на шести поспіль чемпіонатах світу – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 років, і жоден з великих турнірів не обійшовся без його участі.

На цьогорічному Мундіалі 39-річний нападник провів дуже результативний груповий етап: збірна Аргентини виграла всі три матчі в групі J, обігравши Алжир, Австрію та Йорданію, а сам Мессі оформив шість голів. У другому турі, в матчі проти Австрії, він також побив рекорд Мірослава Клозе за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу, ставши одноосібним найкращим бомбардиром в історії турніру.

Суперник-сенсація з Кабо-Верде

Суперником Аргентини в 1/16 фіналу стала збірна Кабо-Верде – дебютант плей-оф, який вийшов з групи, жодного разу не перемігши. Матч відбувся на стадіоні «Хард Рок Стедіум» у Маямі, де Мессі виступає за клубну команду «Інтер Маямі» останні кілька років. Для капітана «альбіселесте» це принципова гра: вихід у стартовому складі автоматично зробив її 30-ю в його кар'єрі на мундіалях, випередивши всіх футболістів в історії турніру за цим показником.

Такий результат – не разовий спалах, а підсумок понад двох десятиліть виступів на найвищому рівні. За цей час Мессі встиг стати не лише рекордсменом за кількістю матчів, а й найкращим бомбардиром чемпіонатів світу і продовжує додавати нові досягнення навіть у 39 років.

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі Мессі вже встановив унікальний рекорд, забивши в семи матчах чемпіонатів світу поспіль – такого досягнення до нього не мав жоден футболіст в історії турнірів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Інтер рекорд Ліонель Мессі соцмережі

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