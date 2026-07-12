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Росія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону
Попереду в Уляни Ворони було ціле життя, а також шанс прославити рідне місто й Україну на спортивній арені
фото з відкритих джерел

Дівчинка загинула після удару КАБами по Сумах

Російський удар керованою авіабомбою по Сумах забрав життя 13-річної легкоатлетки Уляни Ворони. Як інформує «Главком», про трагедію повідомила президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

Юна спортсменка займалася в СДЮСШОР імені Володимира Голубничого. Попереду в Уляни Ворони було ціле життя, великі плани та надії, а також шанс прославити рідне місто й Україну на спортивній арені.

Росія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону фото 1

«Росія знищує наше спортивне майбутнє... В буквальному сенсі цього слова. В Сумах 11 липня від удару російської КАБ загинула 13-річна легкоатлетка Уляна Ворона», – написала Саладуха.

У Федерації легкої атлетики закликали не допустити повернення Росії до міжнародного спорту

Росія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону фото 2

Ольга Саладуха висловила співчуття родині та близьким загиблої спортсменки, наголосивши, що винні у цьому злочині мають понести справедливе покарання.

Також вона заявила, що український спорт повинен розвиватися в пам'ять про Уляну Ворону та сотні інших спортсменів, які загинули через російську агресію.

Нагадаємо, ворог 11 липня атакував трьома КАБами місто Суми. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Одна з авіабомб ударила в дорожнє покриття поблизу громадської зупинки та АЗС.  Унаслідок атаки загинуло п'ятеро людей. Троє чоловіків віком 54, 66, 58 років та 13-річна дівчинка. Ще одна людина померла в лікарні. Попередньо травми отримала 31 людина, з них троє дітей.

Також у Сумах запроваджено додаткове оповіщення про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).

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Теги: росія спорт Ольга Саладуха ворог Суми

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