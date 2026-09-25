Угорщина – Україна. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

«Синьо-жовті» розпочнуть новий сезон у Дивізіоні B турніру

Сьогодні, 25 вересня 2026 року, збірна Угорщини на стадіоні «Пушкаш Арена» прийме національну команду України в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Угорщина – Україна

Шанси підопічних Андреа Мальдери на 10:45 25 вересня виглядають переконливішими, зазначає GGBET. На перемогу господарів закладено коефіцієнт 2,76. Тим часом потенційну звитягу «синьо-жовтих» оцінено кефом 1,95. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 4,30. Натомість на впевнений успіх збірної України (2:0) виставлено коефіцієнт 18,43. Зате на тотал менше 1,5 закладено кеф 4,09.

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Передматчевий стан команд

Суперники не поїхали на Чемпіонат світу, тож у літнє вікно для поєдинків збірних зіграли спаринги. Збірна Угорщини спершу переграла Фінляндію (2:1). Дубль оформив форвард Варга. Згодом підопічні Россі здолали й збірну Казахстану (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Собослаї, Шефер і Раймунд Тот.

Натомість збірна України дебютувала під керівництвом Мальдери з перемоги над Польщею (2:0). Голами відзначилися форвард Яремчук і вінгер Ярмоленко. Натомість матч проти збірної Данії зупинили в другому таймі після того, як півзахисник Еріксен втратив свідомість. На той час «синьо-жовті» поступалися у рахунку (1:2). Єдиний м'яч забив вінгер Циганков.

Історія очних зустрічей

Хоч суперники й сусіди, та їхні шляхи не перетиналися понад три десятиліття. У 1992 році національні команди зіграли два товариські матчі. Зокрема, перший став прем'єрним поєдинком збірної України в історії.

Той матч в Ужгороді «синьо-жовті» програли Угорщині (1:3). Пам'ятний гол національної команди України оформив форвард Гецко. Також голи оформили угорські нападники Шаллої та Кіпріц (дубль).

У серпні того ж року збірна Угорщини перемогла українців у Ньїредьгазі (2:1). У лавах господарів забитими м'ячами відзначилися нападник Ковач і оборонець Надь. За «синьо-жовтих» забив нападник Гудименко.

Де дивитися матч Угорщина – Україна

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».