Зі сльозами на очах: чому Світоліна знялася з матчу на Australian Open

Світоліна розпочала матч проти Носкової, програвши три стартові гейми

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з матчу четвертого кола на Australian Open-2024. Українська тенісистка не змогла завершити гру проти 19-річної чешки Лінди Носковою.

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Світоліна розпочала матч проти Носкової, програвши три стартові гейми. Поєдинок тривав лише 20 хвилин. За рахунку 2:0 на користь суперниці, українська тенісистка взяла медичний тайм-аут, після якого вирішила знятися з гри.

Причина зняття Світоліної полягала у травмі спини. Українка не змогла стримати емоцій. Еліна залишила корт у сльозах під оплески уболівальників.

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A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

На пресконференції після гри Світоліна пояснила, що саме сталося. За її словами, вона відчула гострий спазм, який повністю заблокував її спину:

«Відчула спазм чи не знаю, що це взагалі таке. Неначе стріляючий біль у першому ж геймі, під час розіграшу двох останніх очок. Нічого не могла зробити. Він повністю заблокував мою спину. Дуже сумно, звісно».

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На питання, чи були подібні відчуття перед цим, спортсменка розповіла, що відчувала незначний дискомфорт, але все було цілком нормально.

«Враховуючи, що ти вже граєш деякий час на цьому турнірі. Четвертий раунд, десь відчуватимеш незначний дискомфорт. Справді, нічого особливого, наче й невелика справа. А ось цей біль, гадаю, я ще ніколи не відчувала, ось цей стріляючий біль. У минулому мала деякі проблеми зі спиною, коли причиною була втома на наступний день після матчу, але ось цей справді з'явився нізвідки. Відчувала, наче мені у спину стріляють», – сказала Світоліна.

Тенісистка також розповіла, що пройде медичне обстеження, яке покаже, що саме сталося з її спиною. І розраховує відновити тренування вже через тиждень.

Раніше повідомлялось, що одразу семеро українок зіграють в основному раунді Australian Open. Ця кількість була новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі.