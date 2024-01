Зі сльозами на очах: чому Світоліна знялася з матчу на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з матчу четвертого кола на Australian Open-2024. Українська тенісистка не змогла завершити гру проти 19-річної чешки Лінди Носковою.

Світоліна розпочала матч проти Носкової, програвши три стартові гейми. Поєдинок тривав лише 20 хвилин. За рахунку 2:0 на користь суперниці, українська тенісистка взяла медичний тайм-аут, після якого вирішила знятися з гри.

Причина зняття Світоліної полягала у травмі спини. Українка не змогла стримати емоцій. Еліна залишила корт у сльозах під оплески уболівальників.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX