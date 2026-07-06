Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ковляр оцінив майбутнього суперника баскетбольної збірної України у відборі на Чемпіонат світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ковляр оцінив майбутнього суперника баскетбольної збірної України у відборі на Чемпіонат світу
Олександр Ковляр є одним з найкращих скорерів нашої збірної
фото: Buducnost Voli

Гравець добре знайомий з чорногорським баскетболом

Розігрувальник баскетбольної збірної України Олександр Ковляр, який минулий сезон провів у складі чорногорської «Будучності», поділився думками щодо можливого протистояння з Чорногорією у другому етапі відбору на Чемпіонат світу 2027.

Враження від Чорногорії 

За словами баскетболіста, хоча його команда виступала одразу в трьох турнірах – Єврокубку, Адріатичній лізі та чемпіонаті Чорногорії, головним пріоритетом для клубу був саме єврокубковий турнір.

«У нашого клубу була така стратегія, що ми однаково налаштовувалися на кожен матч. Але я вважаю, що для клубу найважливішим був Єврокубок. Саме він був головним пріоритетом сезону, і дуже шкода, що там не вдалося себе проявити на 100%», – зазначив Ковляр.

Також гравець розповів про своє враження від життя у Чорногорії та ставлення місцевих жителів до українців.

«У Чорногорії дуже добре ставляться до українців. Не можу сказати, як саме люди ставляться до мене, тому що не маю багато спілкування з місцевими – займаюся своєю справою. Але впевнений, що матчі проти Чорногорії будуть дуже цікавими», – сказав він.

Що варто очікувати від матчу з Чорногорією?

Оцінюючи потенційного суперника, Ковляр наголосив, що національна команда Чорногорії є дуже небезпечною завдяки якісному підбору виконавців і роботі тренерського штабу.

«У них хороші гравці та сильний тренерський штаб. Вони вміють якісно готуватися до матчів, мають натуралізованих американських баскетболістів, тому це буде дуже непростий суперник», – підкреслив баскетболіст.

Окремо Ковляр відповів на запитання про те, чи могли в «Будучності» виникнути труднощі з його приїздом до розташування збірної України у разі матчів проти Чорногорії.

«Ні, я такого не чув. Це їхній бізнес і їхні внутрішні справи. Не думаю, що можуть бути якісь спроби завадити мені виступати за національну збірну», – заявив гравець.

Нагадаємо, що визначилися суперники України на другому етапі відбору до Чемпіонату світу з баскетболу

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу Олександр Ковляр баскетбол Чорногорія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія достроково гарантувала собі плейоф, тому і вийшла на матч проти Франції експериментальним складом
Норвегія потрапила до історії Чемпіонату світу після гри з Францією
28 червня, 10:56
Єгипет та Іран не виявили переможця у грі світової першості
Єгипет – Іран: драматичний підсумок поєдинку Чемпіонату світу 2026
27 червня, 08:21
Кот-д'Івуар втримав друге місце у групі E
Кот-д'Івуар переграв Кюрасао на Чемпіонаті світу 2026
26 червня, 01:02
Минулого сезону 21-річний Ростислав Кабанов виступав за «Ніко-Баскет», а також грав у Вищій лізі
«Волинь» підсилила склад 21-річним ексгравцем «Ніко-Баскета»
23 червня, 15:27
Бельгія стикнулася з серйозними проблемами з Іраном у грі Чемпіонату світу
Бельгія зіграла внічию з Іраном на Чемпіонаті світу 2026
22 червня, 00:06
Україна виграла всі п'ять поєдинків відбору на Чемпіонат Європи, який проходив у Бухаресті
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на Чемпіонат Європи
17 червня, 18:37
Мануель Нойєр дивує футбольний світ своїм спортивним довголіттям
На Чемпіонаті світу 2026 вперше з 1954 року футболіст виявився старшим за тренера своєї команди
15 червня, 11:38
Учасникам схеми загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років
Гонконг накрив масштабну схему з підробною атрибутикою Чемпіонату світу 2026
12 червня, 23:35
Німеччина прагне здобути перший титул за 12 років
Німецькі футболісти компенсують витрати своїм вболівальникам на матчі проти Еквадору
11 червня, 23:46

Новини

Лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу
Лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу
Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів у кваліфікації Чемпіонату світу
Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів у кваліфікації Чемпіонату світу
Португалія – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Португалія – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Ковляр оцінив майбутнього суперника баскетбольної збірної України у відборі на Чемпіонат світу
Ковляр оцінив майбутнього суперника баскетбольної збірної України у відборі на Чемпіонат світу
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
Розв’язка вже близько. Визначилися дві пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Розв’язка вже близько. Визначилися дві пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua