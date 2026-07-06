Ковляр оцінив майбутнього суперника баскетбольної збірної України у відборі на Чемпіонат світу

Гравець добре знайомий з чорногорським баскетболом

Розігрувальник баскетбольної збірної України Олександр Ковляр, який минулий сезон провів у складі чорногорської «Будучності», поділився думками щодо можливого протистояння з Чорногорією у другому етапі відбору на Чемпіонат світу 2027.

Враження від Чорногорії

За словами баскетболіста, хоча його команда виступала одразу в трьох турнірах – Єврокубку, Адріатичній лізі та чемпіонаті Чорногорії, головним пріоритетом для клубу був саме єврокубковий турнір.

«У нашого клубу була така стратегія, що ми однаково налаштовувалися на кожен матч. Але я вважаю, що для клубу найважливішим був Єврокубок. Саме він був головним пріоритетом сезону, і дуже шкода, що там не вдалося себе проявити на 100%», – зазначив Ковляр.

Також гравець розповів про своє враження від життя у Чорногорії та ставлення місцевих жителів до українців.

«У Чорногорії дуже добре ставляться до українців. Не можу сказати, як саме люди ставляться до мене, тому що не маю багато спілкування з місцевими – займаюся своєю справою. Але впевнений, що матчі проти Чорногорії будуть дуже цікавими», – сказав він.

Що варто очікувати від матчу з Чорногорією?

Оцінюючи потенційного суперника, Ковляр наголосив, що національна команда Чорногорії є дуже небезпечною завдяки якісному підбору виконавців і роботі тренерського штабу.

«У них хороші гравці та сильний тренерський штаб. Вони вміють якісно готуватися до матчів, мають натуралізованих американських баскетболістів, тому це буде дуже непростий суперник», – підкреслив баскетболіст.

Окремо Ковляр відповів на запитання про те, чи могли в «Будучності» виникнути труднощі з його приїздом до розташування збірної України у разі матчів проти Чорногорії.

«Ні, я такого не чув. Це їхній бізнес і їхні внутрішні справи. Не думаю, що можуть бути якісь спроби завадити мені виступати за національну збірну», – заявив гравець.

Нагадаємо, що визначилися суперники України на другому етапі відбору до Чемпіонату світу з баскетболу.