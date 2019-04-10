"Київ-Баскет" знову вийшов вперед у півфінальній серії Суперліги



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"Київ-Баскет" - "Запоріжжя" Федерація баскетболу України

Кияни перемогли вдома "Запоріжжя" в третьому матчі півфіналу баскетбольної Суперліги

Київ-Баскет переміг вдома Запоріжжя в третьому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги Парі-Матч – 104:92.

"Київ-Баскет" – "Запоріжжя" – 104:92 (30:17, 25:29, 24:24,25:22)

"Київ-Баскет": Крутоус (21 очко), Петров (19+11 підбирань), Крік (15), Нванкво (12), Горобченко (9), Челован (8), Носков (8), Сандул (6), Луценко (6).

"Запоріжжя": Трент (19), Кіндал (15), Холтон (14), Кондраков (13), Шевченко (12), Мироненко (9), Титов (7), Буц (2), Пресслі (1).

Добре вивчивши одне одного суперники зі старту не дозволяли будь-кому вирватися далеко вперед. Більшу частину першої 10-хвилинки балансувала практично рівна гра. Та ближче до її кінця господарі все пішли в відрив. Триочковий Кріка та наступний данк Петрова змусили гостей брати тайм-аут. Та це не допомогла. Після поновлення гри Крік знову забив з-за дуги. У гостей намостіть розладналася гра в атаці. Гірше вони діяли і під щитами – 4:10. То ж до кінця стартової чверті кияни забезпечили 13 очок переваги.

Двома поспіль триочковими на старті другої чверті гості чітко показали бажання переломити перебіг подій на свою користь. І хоча остаточно цього досягти не вдалося, дещо змінити ситуацію на свою користь гості все ж змогли. Загальну різницю вони скоротили до 9 очок. Зріс відсоток реалізації.

По перерві гра поновилася знову з триочкового гостей – забив Титов. Запоріжці додали агресії, щільніше стали діяти в захисті. Уже в другій половині чверті це позначилося на загальному рахунку – відставання гостей скоротилося до відстані одного влучного кидка. Повернення на майданчик Сандула оживило гру киян. До вирішальної чверті вони повернули 9-очкову перевагу.

Старт заключної чверті кияни почали максимально зосереджено. Ривок 9:0 збільшив загальну різницю майже до 20-ти очок. Втім і це не спантеличило запоріжців. Кіндал та Трент відповіли влучними дальніми пострілами, змусивши господарів брати тайм-аут. Запоріжці до останнього ловили шанси на перемогу. За дві хвилини різниця скоротилася до чотирьох очок, а господарі припустилися прикрої втрати в атаці. Втім гості не змогли скористатися цим. Кияни захистилися і додали собі заряд емоцій триочковим Горобченка. Остаточним підсумком став ефектний данк Нванкво.

То ж "Київ-Баскет" знову вийшов вперед у серії до трьох перемог – 2:1. Наступний матч 12 квітня в Києві.