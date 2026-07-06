Стали відомі суперники «Шахтаря» в контрольних матчах на зборах у Словенії

Гравці «Шахтаря» тренуються під час літніх зборів у Словенії

«Гірники» зіграють з хорватськими клубами – «Рудеш», «Славен Белупо» та «Гориця»

«Шахтар» оголосив своїх суперників на майбутніх контрольних матчах під час літніх зборів у Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря».

Команда Арди Турана зіграє із трьома хорватськими клубами. 19 липня на неї чекає зустріч із «Рудешом», 21 липня – зі «Славен Белупо», а 23 липня «гірники» зустрінуться з «Горицею». Початок усіх трьох поєдинків – о 19:00 за київським часом.

Раніше «Шахтар» оголосив про запланований спаринг проти турецького «Бурсаспора» 26 липня.

«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. «Гірники» завдяки своєму високому клубному рейтингу змогли здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на майбутню кампанію-2026/27. Новий сезон УПЛ підопічні Арди Турана відкриють матчем із «Кудрівкою», базова дата – 1 серпня.

Нагадаємо, головний тренер «Шахтаря» Арда Туран визначився зі складом футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону в складі першої команди.

До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди. Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.

Список футболістів «Шахтаря» на літні збори: