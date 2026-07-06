Стали відомі суперники «Шахтаря» в контрольних матчах на зборах у Словенії
«Гірники» зіграють з хорватськими клубами – «Рудеш», «Славен Белупо» та «Гориця»
«Шахтар» оголосив своїх суперників на майбутніх контрольних матчах під час літніх зборів у Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря».
Команда Арди Турана зіграє із трьома хорватськими клубами. 19 липня на неї чекає зустріч із «Рудешом», 21 липня – зі «Славен Белупо», а 23 липня «гірники» зустрінуться з «Горицею». Початок усіх трьох поєдинків – о 19:00 за київським часом.
Раніше «Шахтар» оголосив про запланований спаринг проти турецького «Бурсаспора» 26 липня.
«Шахтар» минулого сезону завоював титул чемпіона України. «Гірники» завдяки своєму високому клубному рейтингу змогли здобути пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на майбутню кампанію-2026/27. Новий сезон УПЛ підопічні Арди Турана відкриють матчем із «Кудрівкою», базова дата – 1 серпня.
Нагадаємо, головний тренер «Шахтаря» Арда Туран визначився зі складом футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону в складі першої команди.
До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди. Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.
Список футболістів «Шахтаря» на літні збори:
- Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай
- Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньо
- Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш
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