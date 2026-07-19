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Мессі звернувся до вболівальників перед фіналом Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мессі звернувся до вболівальників перед фіналом Чемпіонату світу
Ліонель Мессі розчулений після неймовірної перемоги над Єгиптом на ЧС-2026
фото: Getty Images

Легендарний аргентинець вважає, що його збірна вже вписала своє ім'я в історію

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до фанатів перед фіналом Чемпіонату світу 2026 з футболу проти національної команди Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

«Найпрекраснішим за всі ці роки були не лише титули, а й увесь пройдений шлях. Ділити повсякденне життя з цією командою, разом змагатися, підніматися після важких моментів і насолоджуватися кожним кроком.

Дякую кожному з моїх партнерів по команді, тренерському штабу та всім людям, які щодня працюють, щоб ця збірна залишалася справжньою родиною.

Що б не сталося завтра, ця команда вже написала історію, яку ми ніколи не забудемо і яку ніхто не зможе стерти. Вперед, Аргентино», – написав Мессі.

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

До матчу за третє місце ЧС-2026 Мбаппе та Мессі ділили звання найкращих бомбардирів в історії турніру, маючи по 20 голів. Француз також відставав від аргентинця у боротьбі за «Золоту бутсу» нинішнього мундіалю – перед грою на його рахунку було вісім м'ячів, стільки ж, як і у Мессі.

У поєдинку за третє місце проти Англії Франція зазнала поразки з рахунком 4:6, однак Мбаппе забив два голи. Вони стали для 27-річного нападника 21-м та 22-м на чемпіонатах світу. Таким чином Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії мундіалів, випередивши Мессі.

До того ж, завдяки двом голам у матчі за третє місце Кіліан Мбаппе не лише став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, а й увійшов до елітного списку футболістів, які забивали щонайменше 10 м'ячів на одному мундіалі.

Попри рекорд француза, боротьба за історичне досягнення ще не завершена. Ліонель Мессі, який має 20 голів на чемпіонатах світу та вісім м'ячів на цьогорічному мундіалі, може знову очолити обидва рейтинги у фіналі проти Іспанії.

До слова, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ліонель Мессі

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