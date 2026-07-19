Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футболісти «Реала» встановили унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футболісти «Реала» встановили унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026
Джуд Беллінгем оформив сім голів на Кубку світу
фото: Getty Images

Королівський клуб підтвердив власний статус на планетарній першості

Представники мадридського «Реала» встановили новий гольовий рекорд на Чемпіонаті світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

«Вершкові» підкорили гросмейстерську висоту на Кубку світу. Футболісти іспанського гранда оформили 100 голів на турнірі. Цього досі небаченого показника мадридці досягнули в поєдинку за третє місце на ЧС-2026.

Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе в протистоянні збірних Франції та Англії оформив дубль. Його заспів одним забитим м'ячем підтримав півзахисник Джуд Беллінгем. Національна команда останнього здобула перемогу над французами (6:4).

На виконавців іспанського гранда припала третина голів Чемпіонату світу. На цей момент на турнірі забили 307 м'ячів. У фіналі футболісти «Реала» участі не братимуть.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

  • Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

  • Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
12 липня 00:00 Норвегія – Англія
12 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 Іспанія – Аргентина

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіліан Мбаппе завершив ЧС-2026 з історичним досягненням
Мбаппе випередив Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії Чемпіонатів світу
Сьогодні, 10:24
Джуд Беллінгем провів видатний турнір
Беллінгем побив рекорд збірної Англії на чемпіонатах світу
Сьогодні, 11:15
Майкл Олісе побив рекорд за асистами на одному Чемпіонаті світу
Півзахисник збірної Франції перевершив рекорд Пеле на чемпіонатах світу
Сьогодні, 11:40
Джанні Інфантіно відвідав щонайменше один матч на всіх 16 стадіонах чемпіонату
Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу
Сьогодні, 13:34
ФІФА отримала шалений прибуток з ЧС-2026
Стало відомо, скільки ФІФА заробила під час Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 14:27
ФІФА аналізуватиме усі новації на ЧС-2026
У ФІФА відповіли на хвилю критики щодо перерв на водопій під час Чемпіонату світу
Сьогодні, 15:28
Збірна Аргентини у півфіналі ЧС-2026 обіграла Англію
Аргентина – Іспанія: всі протистояння фіналістів Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 16:05
Фабіо Капелло став прихильником поділу поєдинків на «чверті»
Легендарний тренер знайшов позитив у нововведенні Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 18:17
Борха Іглесіас вирішив стати на бік уболівальників
«Це ганьба». Форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу
Сьогодні, 18:52

Новини

Волейбольна збірна України зіграла вирішальний матч у Лізі націй
Волейбольна збірна України зіграла вирішальний матч у Лізі націй
Футболісти «Реала» встановили унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026
Футболісти «Реала» встановили унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026
«Це ганьба». Форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу
«Це ганьба». Форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу
Легендарний тренер знайшов позитив у нововведенні Чемпіонату світу 2026
Легендарний тренер знайшов позитив у нововведенні Чемпіонату світу 2026
Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гран-прі Бельгії Формули-1
Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гран-прі Бельгії Формули-1
Лідер збірної Іспанії може увійти в клуб легенд футболу, якщо стане чемпіоном світу
Лідер збірної Іспанії може увійти в клуб легенд футболу, якщо стане чемпіоном світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
72K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua