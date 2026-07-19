Футболісти «Реала» встановили унікальне досягнення на Чемпіонаті світу 2026

Джуд Беллінгем оформив сім голів на Кубку світу

Королівський клуб підтвердив власний статус на планетарній першості

Представники мадридського «Реала» встановили новий гольовий рекорд на Чемпіонаті світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

«Вершкові» підкорили гросмейстерську висоту на Кубку світу. Футболісти іспанського гранда оформили 100 голів на турнірі. Цього досі небаченого показника мадридці досягнули в поєдинку за третє місце на ЧС-2026.

Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе в протистоянні збірних Франції та Англії оформив дубль. Його заспів одним забитим м'ячем підтримав півзахисник Джуд Беллінгем. Національна команда останнього здобула перемогу над французами (6:4).

На виконавців іспанського гранда припала третина голів Чемпіонату світу. На цей момент на турнірі забили 307 м'ячів. У фіналі футболісти «Реала» участі не братимуть.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.