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У Румунії назвали літак на честь Мірчі Луческу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У Румунії назвали літак на честь Мірчі Луческу
Мірчі Луческу не стало у віці 80 років
фото: ФК «Динамо». Мірча Луческу

Легендарний румун тренував «Шахтар» та «Динамо»

У Румунії назвали літак на честь Мірчі Луческу. Про це повідомляє «Главком».

Місцева національна авіакомпанія TAROM назвала перший «Boeing 737 MAX», який поповнив її флот, на честь легендарного тренера, якого не стало у квітні 2026 року у віці 80 років. Родина румуна дала добро на використаннь його імені.

Мірча Луческу працював з донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».

Гірників румун сім разів робив чемпінами України, приніс команді шість Кубків та сім Суперкубків, а також єдиний для українського футболу єврокубок – Кубок УЄФА.

З біло-синіми Мірча завоював два титули УПЛ, один Кубок та Суперкубок України.

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу

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