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Зірковий тенісист погорів на вживанні кокаїну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зірковий тенісист погорів на вживанні кокаїну
Тимчасове усунення Кірьоса від змагань діє з 4 серпня

У Ніка Кірьоса виникли серйозні проблеми

Австралійського тенісиста Ніка Кірьоса тимчасово відсторонили від змагань після позитивної допінг-проби на кокаїн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Незалежний орган з боротьби з негативними явищами в тенісі (ITIA).

31-річний Кірьос здав пробу під час турніру ATP 250 на Мальорці (Іспанія) 22 червня 2026 року.

17 липня 2026 року лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) підтвердила наявність бензоїлекгоніну – метаболіту кокаїну.

Тимчасове усунення Кірьоса від змагань діє з 4 серпня. Зазначається, що спортсмен має право оскаржити своє відсторонення.

Кірьос є одним із найвідоміших тенісистів свого покоління. Найвищою позицією австралійця було 13-те місце у світовому рейтингу ATP. За кар'єру він виграв сім титулів ATP в одиночному розряді, дійшов до фіналу Вімблдону у 2022 році, а також разом із Танасі Коккінакісом став чемпіоном Australian Open 2022 у парному розряді.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: наркотики теніс Нік Кірьос

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