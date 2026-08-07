Італійський тенісист відмовився грати з росіянкою та обрав Костюк на US Open

Друга ракетка України має шанс дебютувати на американському мейджорі у змішаних парах

Італійський тенісист Лоренцо Музетті після вильоту з турніру ATP 1000 у Монреалі від Рафаеля Ходара повідомив про зміну планів на майбутній US Open 2026: замість раніше заявленої росіянки Анни Калінської його партнеркою у змішаному розряді стане друга ракетка України Марта Костюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ubitennis.

Відмовився від росіянки

Лоренцо Музетті спершу був заявлений у тандемі з Анною Калінською, але за 10 днів до закриття дедлайну своє рішення змінив на користь Марти Костюк, для якої гра в змішаних парах на турнірах Grand Slam не є новою. Вона вже має досвід успішних виступів у цій дисципліні: на Ролан Гарросі-2023 вона разом із парником із Сальвадору Марсело Аревало дійшла до чвертьфіналу, а потім на Вімблдоні повторила цей результат. Цікаво, що на американському мейджорі українка в міксті поки що не грала, але завдяки високому об'єднаному рейтингу тандем цілком може увійти до складу 16 пар.

Удар для Калінської

Зміна партнерки стала неприємною новиною для Калінської, яка раніше мала виступити разом із Музетті. Особливого резонансу ситуації додає її минуле з Мартою Костюк. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тенісистки були близькими подругами, однак після 2022 року українка припинила спілкування з російською спортсменкою. Їхні стосунки відтоді залишаються напруженими.

Водночас у Калінської є й інші неприємні спогади від італійського тенісу. Так, вона відносно нещодавно завершила стосунки з провідним італійським тенісистом Янніком Сіннером, який є лідером світового рейтингу.

Нагадаємо, що Костюк здобула впевнену перемогу у третьому колі турніру WTA 1000 у Торонто. Наступною опоненткою Костюк стане колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек.