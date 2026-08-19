Білоруський опозиціонер звернувся до прихильниці Лукашенка і найкращої тенісистки світу Соболенко

Латушко заявив, що Соболенко відмовляється визнавати той жах, який відбувається в Білорусі

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко публічно звернувся до першої ракетки світу Аріни Соболенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Латушко.

Звернення Латушко до Соболенко

«Нещодавно побачив обкладинку Time та фото білоруски. Чи є вона білорускою?

Часто думав, як знайти контакт із Аріною Соболенко, щоб передати їй послання, але не вийшло, тому роблю це публічно.

Чому я не приймаю Аріну Соболенко? Теніс, світовий спорт – це завжди лакшері, це завжди зірки. Весь світ знає про них. Аріна Соболенко – одна з найвидатніших білоруських спортсменок. Після Наталії Звєрєвої та Максима Мирного вона досягла, безумовно, вершин у тенісі. Але я не приймаю її, як і багато білорусів – достатньо, наприклад, подивитися на кількість дизлайків під статтями про неї у «Дзеркалі». І вважаю за важливе донести чому: вона відмовляється визнавати той жах, який відбувається в країні, не засуджує агресію проти сусідки. Вона, як титулована світова спортсменка, може звернутися до Лукашенка і сказати: «Звільніть усіх жінок політв'язнів, які сидять у в'язницях». Аріно, адже тобі за це нічого не буде. Ти можеш це зробити. Зроби це. І білоруси тебе оцінять», – сказав Латушко.

Підтримка Соболенко путінського режиму

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».