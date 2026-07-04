«Ніколи не думала, що дійду до четвертого кола». Костюк оцінила свій історичний успіх на Вімблдоні

Марта Костюк обіграла Емму Наварро в 1/16 фіналу Вімблдона 2026

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над Еммою Наварро і вихід до 1/8 фіналу Вімблдона 2026. Про це повідомляє «Главком».

У третьому раунді Вімблдону 2026 українка у трьох сетах переграла 26-ту ракетку світу, американку Емму Наварро – 6:2, 4:6, 6:1. Після перемоги Костюк поділилася емоціями від дебютного виходу до четвертого кола Вімблдону.

«Так, це неймовірне місце. Ніколи у житті не думала, що дійду тут до четвертого кола. Я двічі була у третьому, тож це для мене нова територія. Неймовірна підтримка, неймовірна атмосфера. Завжди. Дякую вам усім, що прийшли. Дякую.

Вчора я розмовляла зі своїм чоловіком і сказала: «Знаєш, я дуже хочу виграти цей матч, але найголовніше – я хочу насолодитися ним на всі 100%».

Тому що я в Турі вже дуже довго, і мені здається, що я втратила багато неймовірних моментів через те, що була надто сфокусована на перемозі, досягненні результату. А в тенісі, знаєте, це ніколи не зупиняється. Я зіграю тут добре, а наступного тижня вже розпочинається інший турнір. Цьому немає кінця. Тому я, напевно, знайшла для себе таку формулу: незалежно від результату, найголовніше – це насолодитися процесом на 100%. І для мене – велика честь бути тут», – розповіла Костюк.

Нагадаємо, Марта Костюк оформила перемоги в двох колах Вімблдонському турнірі, виступаючи в персональному екіпіруванні. Спеціально до третього мейджора року американська компанія Wilson розробила ексклюзивну спортивну сукню для тенісистки. Дизайнери надихалися весільним платтям Костюк. Сукня навіть отримала назву The Marta dress.