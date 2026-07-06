Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону

Марта Костюк: «Не можу повірити, що зробила це»

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

У матчі четвертого раунді Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.

Також Костюк додала, що зробить бекфліп, коли виграє Грендслем. В українки є традиція робити фляк після того, як перемагає у фіналах – востаннє вона виконала його здобуття титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У чвертьфіналі на Костюк очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Александрою Еалою.

Також сьогодні українка зіграє матч в 1/8 фіналу в парному розряді з румункою Єлєною-Габріелою Русе. Костюк та Русе гратимуть проти дев'ятих сіяних австралійки Еллен Перес та нідерландки Демі Схурс.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк прокоментувала перемогу над Еммою Наварро і вихід до 1/8 фіналу Вімблдона 2026. У третьому раунді Вімблдону 2026 українка у трьох сетах переграла 26-ту ракетку світу, американку Емму Наварро – 6:2, 4:6, 6:1.