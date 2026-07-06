Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону
Марта Костюк: «Я постійно намагалася зламати її гру»
Скріншот

Марта Костюк: «Не можу повірити, що зробила це»

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

У матчі четвертого раунді Костюк здолала у двох сетах американку Ешлі Крюгер – 6:4, 6:4. Завдяки перемозі над Крюгер Костюк змогла вийти до дебютного чвертьфіналу трав'яного Грендслему.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.

Також Костюк додала, що зробить бекфліп, коли виграє Грендслем. В українки є традиція робити фляк після того, як перемагає у фіналах – востаннє вона виконала його здобуття титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У чвертьфіналі на Костюк очікує переможниця протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Александрою Еалою.

Також сьогодні українка зіграє матч в 1/8 фіналу в парному розряді з румункою Єлєною-Габріелою Русе. Костюк та Русе гратимуть проти дев'ятих сіяних австралійки Еллен Перес та нідерландки Демі Схурс.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк прокоментувала перемогу над Еммою Наварро і вихід до 1/8 фіналу Вімблдона 2026. У третьому раунді Вімблдону 2026 українка у трьох сетах переграла 26-ту ракетку світу, американку Емму Наварро – 6:2, 4:6, 6:1.

Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аншлаг на фінальному матчі чоловіків «Ролан Гаррос» 2026
«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності
9 червня, 14:16
Серена Вільямс повернулася у великий теніс
Сестри Вільямс готуються зіграти в парному розряді Вімблдона – журналіст
14 червня, 11:09
Еліна Світоліна просуватиме бренд ФК «Харків»
Світоліна стала амбасадором ФК «Харків»
17 червня, 12:03
Марта Костюк перед стартом змагань
Секретна зброя. Костюк здолала два раунди на Вімблдоні в особливій сукні
2 липня, 22:54
На Еліну Світоліну чекатиме українське дербі
Світоліна зустрінеться з іншою українкою на старті Вімблдонського турніру
26 червня, 12:55
Олена Остапенко є дочкою українського футболіста Євгенія Остапенка
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
28 червня, 10:41
Еліна Світоліна двічі була за крок від фіналу на Вімблдоні
Прев’ю Вімблдону. Що продемонструють українські тенісистки на британській траві?
28 червня, 21:21
У матчі другого кола п'ята ракетка світу Андрєєва поступилася Крейчиковій
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва розплакалася після сенсаційної поразки на Вімблдоні
2 липня, 09:39
У третьому колі Вімблдону Снігур зіграє з переможницею матчу між Маріам Болквадзе (Грузія) та Ешлін Крюгер (США)
Снігур вийшла до третього кола Вімблдону: хто стане наступною суперницею українки
2 липня, 14:41

Новини

Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026
Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026
Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону
Костюк емоційно відреагувала на дебютний вихід у чвертьфінал Вімблдону
Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
Російські лучники через проблеми з візами пропустять етап Кубка світу в Іспанії
Перетин червоної лінії. УЄФА відреагувала на скандальне рішення ФІФА на користь збірної Штатів
Перетин червоної лінії. УЄФА відреагувала на скандальне рішення ФІФА на користь збірної Штатів
Стали відомі суперники «Шахтаря» в контрольних матчах на зборах у Словенії
Стали відомі суперники «Шахтаря» в контрольних матчах на зборах у Словенії
Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Вімблдонського турніру
Костюк на класі пробилася в чвертьфінал Вімблдонського турніру

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua