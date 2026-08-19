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Відразу двоє українців увійшли до збірної другого туру чемпіонату Португалії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Відразу двоє українців увійшли до збірної другого туру чемпіонату Португалії з футболу
«Бенфіка» Судакова в другому турі чемпіонату Португалії на виїзді розгромила «Каза Пію» – 7:0
фото: УАФ

Судаков отримав від Whoscored за свою гру оцінку 7,89, Лебеденко – 7,42

Півзахисник «Бенфіки» Георгій Судаков та захисник «Ароки» Орест Лебеденко увійшли до символічної збірної другого туру чемпіонату Португалії за версією Whoscored. Про це інформує «Главком».

«Бенфіка» в другому турі чемпіонату Португалії на виїзді розгромила «Каза Пію» – 7:0. Судаков вийшов у старті і відіграв 78 хвилин.

Українець виконав 38 пасів, 33 з яких були точними. Також він завдав трьох ударів по воротах: один прийшовся у площину, ще два були заблоковані захисниками. Судаков виграв 5 із 9 єдиноборств.

«Арока» Лебеденка вдома розгромила «Морейренсе» – 4:0. Орест провів повний матч.

Судаков отримав від Whoscored за свою гру оцінку 7,89, Лебеденко – 7,42.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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