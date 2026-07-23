Костюк відшукав позитив у поразці «Динамо» в кваліфікації Ліги Європи

Керманич «біло-синіх» зберігає оптимізм перед матчем-відповіддю

Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк поспілкувався з пресою після програного ПАОКу з грецьких Салонік поєдинку (2:3) другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вітчизняний фахівець переконаний, що «чорно-білі» здолали його підопічних лише завдяки реалізації моментів після помилок. Водночас шанси на загальний успіх «Динамо» нібито зберегло.

«Вважаю, шанси в нас є. Будемо готуватися до наступної гри, адже з цією командою можна грати. Те, що побачили в другому таймі, дає підстави для оптимізму», – заявив Костюк.

Керманич столичного гранда прагне покращити командну організацію. Це дозволить припускатися меншої кількості помилок біля власних воріт. Також тренерський штаб працюватиме над зменшенням відсотку браку.

«В атаці, на мою думку, у нас є потенціал, тому внесемо певні зміни. У першому таймі не надто агресивно діяли в атаці, але потрібно віддати належне супернику – він добре перебудовувався та контролював м'яч. Шанси є, будемо готуватися і віддамо всі сили для досягнення перемоги», – резюмував тренер.

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, раніше «Динамо» оформило перехід оборонця збірної України Олексія Сича. Вихованець львівського футболу підписав контракт на три роки. Трансфер коштував орієнтовно 1 млн євро.