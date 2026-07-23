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Пономаренко пояснив, чому продовжив контракт із «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Пономаренко пояснив, чому продовжив контракт із «Динамо»
Матвій Пономаренко вважається ключовим гравцем «Динамо» в нинішньому сезоні
фото: ФК Динамо

Матвій Пономаренко: Без довгих роздумів вирішив підписати угоду

Нападник «Динамо» Матвій Пономаренко поділився враженнями від підписання нового п’ятирічного контракту з клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

«Відчуваю велику гордість, що клуб довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Без довгих роздумів вирішив підписати угоду. Будемо рухатися далі до нових вершин. Для мене найголовніше – допомагати команді. Клуб багато дав мені, я виріс тут. Вдячний, що клуб проявив до мене таку турботу. Старатимуся віддячувати.

Насамперед важливо бути на своєму місці, не розслаблятися, йти лише вперед, допомагати команді виходити в єврокубки та гідно грати там, вигравати трофеї. Я вихованець «Динамо» і вже тривалий час перебуваю тут. Клуб довіряє мені та робить акцент на молодих гравцях. Я стараюся віддячувати та допомагати команді. Пишаюся, що підписав цей контракт», – сказав Пономаренко.  

Нагадаємо, «Динамо» оголосило про продовження співпраці з нападником збірної України з футболу Матвієм Пономаренком. 19-річний форвард підписав із «біло-синіми» нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з київським клубом розрахований на п'ять років.

Український нападник є вихованцем «Динамо» і перебуває у структурі клубу з 2013 року. На юніорському рівні Матвій став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату U-19.

За головну команду «Динамо» Пономаренко дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру УПЛ проти «Шахтаря». А сезон 2025/26 став для форварда проривним: він став найкращим бомбардиром УПЛ, а також отримав дебютний виклик до лав національної збірної України. Зокрема у матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції Пономаренко відзначився дебютним голом.

Загалом Пономаренко відіграв за основну команду «Динамо» 38 матчів в усіх турнірах. За цей час 20-річний футболіст забив 18 голів та віддав один асист. Два матчі Матвій вже провів у сезоні 2026/27 – зіграв дві повні гри проти румунської «Університаті Клуж» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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