Екслегіонер «Динамо» став головним тренером у чемпіонаті Італії

Іноземець зробив перший крок до роботи на елітному рівні

Колишній півзахисник збірної Португалії Мігель Велозу став керманичем команди U-19 італійської «Пізи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Робота з юнацьким колективом «веж» стане першим самостійним досвідом піренейці. Досі він був помічником головного тренера в «Пізі» й «Аталанті» з Бергамо. Там Велозу працював у штабах Філіппо Індзагі та Івана Юріча відповідно.

У минулому сезоні «Піза» U-19 фінішувала п'ятою у Прімавері 2. У поєдинку за підвищення в класі «вежі» поступилися одноліткам із «Лекко» (2:3).

Велозу-футболіст у 2012-2016 роках захищав кольори київського «Динамо». У складі біло-синіх він завоював два титули Прем'єр-ліги та два Кубки України. А в лавах португальської збірної він узяв участь в двох чемпіонатах Європи (2008, 2012).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.