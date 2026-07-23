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Форвард збірної України оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Форвард збірної України оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи
Данило Сікан результативно розпочав новий сезон
фото: Le Soir

Українець відзначився забитим м'ячем на європейській арені

Нападник бельгійського «Андерлехта» Данило Сікан відкрив рахунок у протистоянні зі шведським «Гаммарбю» в другому раунді кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Кандидат до національної команди України потрапив до стартового складу брюссельців. І саме Сікан оформив швидкий гол. На 6-й хвилині він узявся виконувати стандарт і прямим ударом зі штрафного від поперечини ввігнав м'яч за лінію.

Українець приєднався до «Андерлехта» в січні. Бельгійський гранд віддав за нього 4 млн євро. До завершення сезону Сікан зіграв 11 матчів у всіх турнірах за «пурпурово-білих», у яких оформив два голи.

Раніше нападник виступав за турецький «Трабзонспор», донецький «Шахтар», «Ганзу» з німецького Ростока, «Маріуполь» та львівські «Карпати». У складі збірної України за плечима Сікана сім поєдинків (один м'яч).

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Данило Сікан ФК «Андерлехт»

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