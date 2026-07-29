НОК України пішов до суду через скандальне рішення МОК щодо Росії

28 липня 2026 року НОК України подав до CAS

НОК України розпочав процедуру оскарження в CAS рішення МОК щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Національний олімпійський комітет України у тісній взаємодії з Міністерством молоді та спорту України та за правової підтримки юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» офіційно розпочав в Спортивному арбітражному суді (CAS) (Лозанна, Швейцарія) процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 липня 2026 року щодо тимчасового поновлення прав Олімпійського комітету Росії (ОКР).

28 липня 2026 року НОК України подав до CAS Заяву про апеляцію (Statement of Appeal), в якій просить скасувати рішення МОК як таке, що, на переконання української сторони, суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.

Позиція НОК України ґрунтується на тому, що рішення МОК було прийнято передчасно та без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення, через які Олімпійський комітет Росії був відсторонений після звернення НОК України 6 жовтня 2023 року. Йдеться насамперед про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.