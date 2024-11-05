На Покровському напрямку окупанти розстріляли шістьох полонених захисників

Російські солдати за трохи більше, ніж тиждень вбили шістьох беззбройних українських військових

Російські солдати знову вчинили воєнні злочини. На Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на місто Селидове росіяни захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

Вже 1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, окупанти вбили з автоматичної зброї ще трьох військовополонених.

Дії росіян є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин.

Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

Як повідомлялося, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що з російського полону загалом повернули 3767 українців та українок.