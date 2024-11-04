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Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада
фото з відкритих джерел

Президентка Майя Санду виграла вибори в Молдові, набравши 55,33% голосів

Результати виборів у Молдові, нові угоди України зі Світовим банком, Канада відправила Україні систему ППО Nasams. «Главком» склав добірку новин 4 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Канада відправила Україні систему ППО Nasams

Канада повідомила про відправлення першої замовленої для України системи протиповітряної оборони Nasams. Вона має надійти до нашої країни до кінця поточного року.

За словами очільника України Володимира Зеленського, прем’єр Канади підтвердив підтримку українського плану перемоги. Політики обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї

Глава МЗС Німеччини прибула до Києва

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Вона заявила, що Україна, вступаючи у третю зиму війни, потребує підтримки, щоб забезпечити саме своє виживання. Також міністерка нагадала про підтримку Росією зброєю із Північної Кореї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

У столиці вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою. Міністерка закордонних справ Німеччини востаннє була в Україні в травні цього року. 

У ДТП на Одещині загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років.

Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області. Автопригода сталася вчора о 19:00 у Старокозацькій ОТГ Білгород-Дністровського району.

Як попередньо встановили поліцейські, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.

Результати виборів у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови підрахувала 100% бюлетенів після другого туру виборів, який пройшов у країні 3 листопада. Президентка Майя Санду виграла вибори, набравши 55,33% голосів.

Згідно з даними ЦВК, за Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови. Натомість її опонент, ексгенпрокурор Олександр Стояногло, набрав 750 тис. голосів (44,64%). Натомість Партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло.

Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад $500 млн

Україна підписала зі Світовим банком угоди на суму майже $600 млн. Кошти буде виділено у межах нової програми фінансової підтримки України. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, започаткування програми було погоджено під час квітневих зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. А сьогодні, 4 листопада, відповідні угоди зі Світовим банком підписали Міністерство фінансів та Міністерство економіки України.

Очільник українського уряду наголосив, що йдеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (Rise). Він спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми становить понад $1 млрд.

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Теги: Молдова Світовий банк війна Володимир Зеленський вибори

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