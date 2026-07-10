«Кривбас» оформив трансфер ще одного новачка-легіонера

Жуан Машаду став другим літнім новачком криворіжців

Клуб УПЛ «Кривбас» на офіційному сайті оголосив про перехід португальського правого захисника Жуана Машаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Кривого Рогу.

Повідомляється, що це повноцінний трансфер з португальського клубу «Белененсеш». 21-річний гравець підписав контракт на 4 роки.

На юнацькому рівні Машаду захищав кольори португальського топ-клубу «Бенфіка». В минулому сезоні 2025/2026 Жуан провів за «Белененсеш» 24 поєдинки у всіх турнірах, забив 1 гол, віддав 1 асист.

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Нагадаємо, півзахисник Рой Наві перейшов у криворізький «Кривбас» із тель-авівського «Маккабі». Середняк української Прем'єр-ліги орендував хавбека на прийдешній сезон. У договорі сторони також передбачили опцію викупу ізраїльтянина. У новій команді Наві виступатиме під 17-м номером.

Опорник – вихованець «Маккабі», але поки не зіграв жодного поєдинку за «жовтих дияволів». Натомість на правах оренди він захищав кольори «Хапоеля» з Петах-Тікви та їхніх одноклубників із «Хайфи». Також півзахисник виступав за юнацькі збірні Ізраїлю та провів шість матчів за ізраїльську молодіжку.

Наві в минулому сезоні зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Контракт опорника з «Маккабі» чинний до літа 2028 року.