Учасник Чемпіонату світу 2026 опинився в центрі скандалу через ситуацію всередині збірної

Швейцарська команда була на ножах після слів капітана команди

Напередодні матчу з Боснією і Герцеговиною в таборі збірної Швейцарії спалахнув внутрішній скандал, головною фігурою якого став капітан Граніт Джака. Про це повідомляє «Главком».

Токсична атмосфера через нічию з Катаром

Почалося все з несподіваної та відверто провальної нічиєї проти Катару (1:1) у першому турі. Швейцарці тотально домінували, завдали 26 ударів, але наприкінці гри примудрилися пропустити. Після фінального свистка капітан Граніт Джака не став підбирати слів і жорстко розкритикував партнерів, звинувативши їх у відсутності дисципліни.

«Усі бігали безладно, замість того, щоб виконувати настанови тренера. Декому просто хочеться бути в центрі уваги й робити все самотужки. Це питання дисципліни. Нам треба спуститися на землю і подивитися правді в очі», – заявив Джака. Після цього іспанське видання As та швейцарський таблоїд Blick одразу повідомили про токсичну атмосферу та розкол між ветеранами та «молодими вовками» у команді.

Пресі навіть вдалося вирахувати, кого мав на увазі капітан. Зокрема, йшлося про Міро Мугейма (лівого захисника «Гамбурга»), який вийшов на заміну замість Родрігеса, кілька разів безглуздо втратив м'яч і «привіз» гол від Катару. Також називалися Ардон Яшарі (півзахисник «Мілана») та Нікіта Манзамбі (20-річне відкриття Ліги Європи), які програвали єдиноборства у матчі. Вони сприйняли спіч лідера як надмірний негатив, що руйнує моральний дух.

Відповідь у наступному матчі

Вчора, 18 червня, Швейцарія проводила надважливий матч другого туру проти Боснії і Герцеговини. Підопічні Мурата Якіна зняли всі питання, розгромивши суперника з рахунком 4:1, що фактично гарантувало їм путівку в плейоф.

Крапку в матчі вже у компенсований час поставив саме Джака, який холоднокровно реалізував пенальті. Святкуючи взяття воріт, Граніт підніс праву руку до обличчя і зробив характерний жест, що імітує балаканину. Він став натяком на те, що преса та хейтери занадто багато говорять.

Також висловився про ситуацію і головний тренер швейцарців Мурат Якін:

«Ми регулярно спілкуємося з Гранітом. Було важливо обговорити те, що відбувалося в медіа, адже на нього вчинили персональну атаку. Я поговорив із ним хвилин десять, і він повністю перемикнувся на тренування. Вчора на заняттях було видно, наскільки він щасливий. Головне – спрямувати цю енергію на полі. Мені байдуже до чуток, я фокусуюся на футболі. Для нас важливо, що він є справжнім лідером у грі».

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Швейцарія здолала Боснію і Герцеговину у важливому матчі Чемпіонату світу.