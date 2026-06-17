Стали відомі можливі суперники «Динамо» у другому раунді відбору Ліги Європи
УЄФА скоротив до чотирьох кількість потенційних суперників «Динамо» у Q2 Ліги Європи
Київське «Динамо» дізналось потенційних суперників у другому раунді відбору Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».
Сьогодні, 17 червня о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27.
У цьому жеребкуванні візьме участь київське «Динамо», яке виступає в Лізі Європи як володар Кубка України. Щоб потрапити до 2-го раунду кваліфікації, київському клубу необхідно обіграти клуб «Університатя» (Клуж) з Румунії у Q1 Ліги Європи.
Вранці перед жеребкуванням в УЄФА поділили команди на групи, і кількість можливих суперників «Динамо» скоротилася.
Можливі суперники для переможця пари «Динамо» – «Університатя» (Клуж) у Q2 ЛЄ:
- «Бенфіка» (Португалія)
- ПАОК (Греція)
- «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)
- «Пафос» (Кіпр)
Київській команді потрібно пройти 4 раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі в одному з раундів передбачено перехід до Ліги конференцій.
Матчі кваліфікації Q1 Ліги Європи відбудуться 9 і 16 липня. Поєдинки другого раунду кваліфікації ЛЄ пройдуть 23 і 30 липня.
Фінал Ліги Європи 2026/27 відбудеться 26 травня 2027 року в німецькому Франкфурті на арені «Вальдштадіон».
Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.
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