Стали відомі можливі суперники «Динамо» у другому раунді відбору Ліги Європи

УЄФА скоротив до чотирьох кількість потенційних суперників «Динамо» у Q2 Ліги Європи

Київське «Динамо» дізналось потенційних суперників у другому раунді відбору Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 17 червня о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27.

У цьому жеребкуванні візьме участь київське «Динамо», яке виступає в Лізі Європи як володар Кубка України. Щоб потрапити до 2-го раунду кваліфікації, київському клубу необхідно обіграти клуб «Університатя» (Клуж) з Румунії у Q1 Ліги Європи.

Вранці перед жеребкуванням в УЄФА поділили команди на групи, і кількість можливих суперників «Динамо» скоротилася.

Можливі суперники для переможця пари «Динамо» – «Університатя» (Клуж) у Q2 ЛЄ:

«Бенфіка» (Португалія)

ПАОК (Греція)

«Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль)

«Пафос» (Кіпр)

Київській команді потрібно пройти 4 раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі в одному з раундів передбачено перехід до Ліги конференцій.

Матчі кваліфікації Q1 Ліги Європи відбудуться 9 і 16 липня. Поєдинки другого раунду кваліфікації ЛЄ пройдуть 23 і 30 липня.

Фінал Ліги Європи 2026/27 відбудеться 26 травня 2027 року в німецькому Франкфурті на арені «Вальдштадіон».

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.