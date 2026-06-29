Бразилія – Японія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру набере обертів цього тижня

Сьогодні, 29 червня 2026 року, збірна Бразилії на арені «Ен-Ер-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні протистоятиме національній команді Японії у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Бразилія – Японія

Лідером симпатій на 12:30 29 червня стали пентакампеони світу, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу підопічних Карло Анчелотті виставлено коефіцієнт 1,21. Натомість ймовірну звитягу японців оцінено балом 10,15. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 5,15. Промовиста ситуація склалася з путівкою в наступний раунд. На прохід «селесао» закладено коефіцієнт 1,32. На місце в 1/8 фіналу для «синіх самураїв» запропоновано кеф 3,19. Зате на тотал більше 3,5 виставлено бал 3,00.

Передматчевий стан команд

На груповому етапі Бразилія здобула дві перемоги. Розпочали турнір латиноамериканці з нічиєї проти збірної Марокко (1:1). Голом відзначився нападник Вінісіус. Потім команда Анчелотті розгромила гаїтян (3:0), а забитими м'ячами відзначилися форвард Кунья (дубль) та той же Вінісіус. У фінальному турі групового етапу бразильська збірна розібралася з Шотландією (3:0) завдяки голам знайомих дійових осіб – Вінісіус оформив дубль, а Кунья забив один м'яч.

Збірна Японії теж іде без поразок. У стартовому турі підопічні Моріясу Хадзіме розписали нічию з Нідерландами (2:2). Голи до свого активу записали півзахисники Накамура та Камада. «Сині самураї» далі розтрощили збірна Тунісу (4:0). Забитими м'ячами відзначилися той же Камада, форвард Уеда (двічі) та нападник Дзюня Іто. А в останньому турі групового етапу японці розійшлися миром зі Швецією (1:1) з голом нападника Маеди.

Реклама. 21+ Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 14 матчів. Тотальна перевага на боці збірної Бразилії – 11 перемог. Зокрема, селесао взяли гору в досі єдиному поєдинку на Кубках світу. У 2006 році суперники перетнулися на груповому етапі Чемпіонату світу. Бразильці розгромили національну команду Японії (4:1) завдяки забитим м'ячам форварда Роналдо (дубль), а також півзахисників Жунінью Пернамбукано та Жілберто Сілви. Єдиний гол азійської збірної оформив нападник Тамада.

Проте, останній очний матч завершився першою перемогою Японії (3:2). Відбувся цей товариський поєдинок у жовтні торік. Синім самураям перемогу забезпечили нападник Мінаміно, хавбек Накамура та форвард Уеда. У складі збірної Бразилії забитими м'ячами відзначилися оборонець Пауло Енріке та нападник Мартінеллі.

Де дивитися матч Бразилія – Японія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».