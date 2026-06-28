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Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Канада зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
фото: Canada Soccer

Північноамериканська збірна продовжує тішити своїх вболівальників перемогами

Канада стала першим учасником 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу, перегравши з рахунком 1:0 Південну Африку. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі матчу, африканці поступово набрали оберти на Кубку світу. «Бафана Бафана» стартували з безапеляційної поразки Мексиці (0:2). Ще й хавбеки Сітоле та Зване отримали червоні картки. Далі збірна Південної Африки вирвала нічию з Чехією (1:1) завдяки реалізованому півзахисником Мокоеною пенальті. А в третьому турі хлопці Броса розібралися з Республікою Корея (1:0). Єдиний гол оформив нападник Масеко.

Канада ж розпочала турнір із нічиєї з боснійською збірною (1:1). Форвард Ларін зрівняв рахунок під завісу поєдинку. Далі команда Джессі Марша розтрощила Катар (6:0). Нападник Джонатан Девід оформив хет-трик, а приєдналися до нього той же Ларін і хавбек Саліба. Ще один м'яч – автогол півзахисника суперників Аль-Маннаї. А от в останньому турі канадці поступилися збірній Швейцарії (1:2). Голом у складі «Кенакс» відзначився форвард Проміс Девід.

Хід матчу

Канадці поступово захопили ініціативу й створили перший небезпечний момент уже на старті зустрічі, коли Максім Крепо врятував свою команду після удару Тебохо Мокоени. Згодом Канада дедалі частіше загрожувала воротам суперника. Дерек Корнеліус після подачі зі стандарту пробивав головою, однак Ронвен Вільямс здійснив блискучий сейв. Наприкінці першого тайму воротар збірної ПАР видав ще один героїчний епізод: спершу захисник виніс м'яч із лінії воріт після удару Моїза Бомбіто, а потім Вільямс неймовірною реакцією парирував добивання Тейджона Б'юкенена.

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Після перерви характер гри не змінився. Канадці продовжували більше атакувати, тоді як південноафриканці відповідали рідкісними, але небезпечними контратаками. Освін Апполліс двічі перевірив уважність Максіма Крепо дальніми ударами, однак канадський голкіпер не припустився помилок. У відповідь Танітолува Олувасеї вийшов сам на сам із Ронвеном Вільямсом, але голкіпер ПАР знову врятував команду, а після цього захисник Мбоказі вибив м'яч із небезпечної зони. На 78-й хвилині ще один чудовий шанс мав Джонатан Девід, який цілив у верхній кут, проте Вільямс здійснив, мабуть, найефектніший сейв матчу.

Здавалося, що команди вже готуються до додаткового часу, але в компенсовані хвилини Канада все ж вирвала перемогу. На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика й потужним точним ударом у нижній кут не залишив шансів Ронвену Вільямсу, який до цього був головним героєм зустрічі. Цей гол став єдиним у матчі та приніс канадцям мінімальну перемогу з рахунком 1:0 і путівку до наступної стадії турніру.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Південна Африка – Канада 0:1 (0:0)

  • Голи: Еуштакіу (90+2)

Нагадаємо, що Канаді на Чемпіонаті світу підкорилися відразу кілька унікальних бомбардирських досягнень

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Теги: чемпіонат світу Канада Африка Катар Джонатан Девід НОВИНИ ФУТБОЛУ

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