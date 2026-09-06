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Культовий форвард повернувся в Англію після виступів у чемпіонаті Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Культовий форвард повернувся в Англію після виступів у чемпіонаті Італії
Джеймі Варді мав річний вояж у Серії A
фото: EFE

Визнаний бомбардир продовжить кар'єру на батьківщині

Англійський «Бернлі» оголосив про перехід колишнього нападника збірної Англії Джеймі Варді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений форвард уклав контракт із «кларетовими» до кінця сезону. «Бернлі» він дістався безкоштовно – влітку завершився договір Варді з італійським «Кремонезе». Нова команда бомбардира змагається в Чемпіоншипі.

Варді раніше віддав 13 сезонів «Лестеру». З «лисицями» він сенсаційно став чемпіоном Англії у кампанії 2015/16. За підсумками того сезону нападника визнали найкращим футболістом Прем'єр-ліги. Пізніше Варді також став найкращим бомбардиром однієї з кампаній АПЛ.

У минулому сезоні Варді провів 29 матчів у Серії A. До свого активу він записав сім голів і три результативні передачі. У січні форварду виповниться 40 років.

Сенсаційний титул «Лестера» в сезоні 2015/16

Після збереження прописки в попередній кампанії «лисиці» під керівництвом Клаудіо Раньєрі здобули 11 перемог у 17-ти турах до Різдва. Ще за п'ять турів «Лестер» вийшов у лідери АПЛ і не віддав його до кінця сезону.

Загалом команда Раньєрі тоді набрала 81 очко. Найближчого переслідувача – лондонський «Арсенал» – «лисиці» в чемпіонський сезон випередили на десяток пунктів. Найкращими бомбардирами «Лестера» стали форвард Джеймі Варді (24 голи) та вінгер Ріяд Марез (17).

Падіння «Лестера»

Після чемпіонського титулу «лисиці» впали в середину турнірної таблиці. Та після трьох сезонів там повернулися у боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Двічі команда фінішувала п'ятою, а ще одного разу восьмою.

А от у кампанії 2022/23 «Лестер» вилетів із АПЛ, щоб відразу впевнено повернутися за рік. Утім, у позаминулому сезоні «лисиці» знову покинули елітний дивізіон, а цьогоріч оформили ще один виліт – у Лігу 1. Окрім того, клуб зіткнувся з фінансовими проблемами.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Джеймі Варді

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