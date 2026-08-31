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«Манчестер Сіті» витратив солідні кошти на бразильця без поєдинків у збірній

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» витратив солідні кошти на бразильця без поєдинків у збірній
Аллан Еліас (ліворуч) перебрався на Туманний Альбіон
фото: ФК «Манчестер Сіті»

«Містяни» додали виконавця в атакувальну лінію команди

Англійський «Манчестер Сіті» оформив перехід із бразильського «Палмейраса» півзахисника Аллана Еліаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Трансфер коштував «містянам» орієнтовно 40 млн євро. Новачок уклав із манкуніанцями контракт на п'ять років. Лівоногий бразилець може зіграти правого вінгера, а також правого та атакувального хавбеків.

Аллан потрапив у «Палмейрас» підлітком. На юнацькому рівні він тріумфував у 2023 році в знаменитій Копіньї – найпрестижнішому бразильському турнірі талантів. На дорослому рівні вінгер дебютував у сезоні-2025 та виграв Чемпіонат штату Сан-Паулу.

У кампанії-2026 Аллан зіграв 42 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і п'ять результативних передач. Новачок «Манчестер Сіті» ніколи не виступав за збірну Бразилії на дорослому, молодіжному чи юнацькому рівнях.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК «Палмейрас» АПЛ

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