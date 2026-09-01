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«Металіст 1925» розгромив «Митровицю» та вийшов у другий раунд кваліфікації Кубку Європи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Металіст 1925» розгромив «Митровицю» та вийшов у другий раунд кваліфікації Кубку Європи
«Металіст 1925» розгромив «Митровицю» у матчі кваліфікації жіночого Кубку Європи
фото: ФК «Харків»

Футболістки харківської команди впевнено переграли своїх суперниць

1 вересня відбувся матч-відповідь першого раунду кваліфікації жіночого Кубку Європи між «Металістом 1925» та «Митровицею» з Косова.

Команди зустрілись у місті Скоп'є, Північна Македонія.

У першому поєдинку футболістки голів не забивали, а от матч-відповідав вийшов набагато результативнішим.

Гравчині харківської команди забили п'ять м'ячів, авторками яких стали Апанащенко, Басанська, Хімич та Гірин, на рахунку якої дубль. З загальним рахунком 5:0 «Металіст 1925» пробився у другий раунд кваліфікації Кубку Європи.

До Кубку Європи «Металіст 1925» потрапив після вильоту з другого раунду кваліфікації Ліги чемпонів: команда Наталії Зінченко з рахунком 1:2 поступилась «Фенербахче», переграла «Бачку-Тополу» у овертаймах (3:2) та посіла третє місце групи.

Кваліфікація Кубку Європи. Перший раунд. Матч-відповідь

«Металіст 1925» (Україна) – «Митровиця» (Косово) – 5:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Апанащенко, 8, Гірин, 18,69, Басанська, 47, Хіміч, 59

Нагадаємо, що збірна України з сокки впевнено переграла Пакистан та вийшла до плейоф чемпіонату свтіу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Харків»

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