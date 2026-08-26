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Легендарні тенісистки отримали спецзапрошення на Відкритий чемпіонат США

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Легендарні тенісистки отримали спецзапрошення на Відкритий чемпіонат США
Серена Вільямс відновила виступи цього літа
фото: EFE

Багаторазові переможниці мейджора візьмуть участь в турнірі цьогоріч

Організатори US Open видали вайлдкард у парний розряд американкам Вінус і Серені Вільямс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу змагань.

Культові тенісистки відновили виступи разом у нинішньому сезоні. У середині серпня вони взяли участь в турнірі в американському Цинциннаті. Щоправда, сестри Вільямс вилетіли в першому раунді від дуету співвітчизниці Пейтон Спернс і українки Марти Костюк (2:6, 6:1, 8:10).

За кар'єру Вінус і Серена Вільямс виграли разом 14 «Великих шлемів» і три золоті медалі Олімпійських ігор. Зокрема, двічі їхній дует тріумфував на Відкритому чемпіонаті США (1999, 2009 роки). Натомість в одиничному розряді вони здобули ще вісім перемог на двох.

Чим відома Вінус Вільямс

Уродженка Палм-Біч-Гарденс у штаті Флорида. Дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Повернення Серени Вільямс на корт

44-річна американка відновила кар'єру після майже чотирирічної паузи на початку червня цьогоріч. Вона заявилася на Queen's Club Championships у Лондоні.

Вільямс-молодша зіграла в парному розряді з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко. У стартовому раунді вони переграли дует американки Меліхар і новозеландської спортсменки Раутліфф (7:6, 6:2). Утім, перед другим колом змагань пара знялася з турніру через травму Мбоко.

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс Серена Вільямс Вінус Вільямс US Open

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