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Сачко вперше в кар'єрі здолав старт кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сачко вперше в кар'єрі здолав старт кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу
Віталій Сачко покрокував далі на мейджорі
фото: ФТУ

Українець продовжить боротьбу за путівку в основну сітку змагань

Вітчизняний тенісист Віталій Сачко переможно розпочав кваліфікацію на US Open. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді відбору найкращий серед українців у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) переграв бельгійця Готьє Онклена. Матч тривав 110 хвилин. Сачко зміг зламати опір суперника в двох сетах.

У першій партії попервах активнішим був Онклен. У третьому геймі він узяв подачу Сачка. Проте, український тенісист відповів двома брейками. Опонент спробував повернутися у гру зі ще одним, але в дванадцятому геймі Сачко втретє взяв подачу бельгійця та повів за сетами.

Друга партія розгорнулася за схожим сценарієм. У середині відрізку суперники двічі оформили брейк і йшли нога в ногу до розв'язки сету. Сачко й цього разу в дванадцятому геймі виграв очко на подачі Онклена та попрямував у наступне коло турніру.

US Open. Квалікація, перший раунд

  • Готьє Онклен (Бельгія) – Віталій Сачко (Україна) – 5:7, 5:7

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс US Open

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