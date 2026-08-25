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Світоліна та Монфіс драматично пробилися у півфінал змішаного розряду US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна та Монфіс драматично пробилися у півфінал змішаного розряду US Open
Еліна Світоліна продовжила перегони за титулом
фото: EFE

Тенісне подружжя на характері продовжило поступ у Нью-Йорку

Українська тенісистка Еліна Світоліна в дуеті з французом Гаелем Монфісом вийшла в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США в міксті. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальній стадії пара здолала дует чешки Катержини Сінякової та британського тенісиста Генрі Паттена. Напружений поєдинок розтягнувся аж на 98 хвилин. Два сети обернулися тай-брейками, а вирішальна партія тримала в напрузі до кінця.

У першій партії суперники йшли нога в ногу. Проте, в шостому геймі Світоліна з Монфісом ледь не віддали власної подачі. Однак, українсько-французький дует зумів відіграти сетболи та згодом перевів матч у тай-брейк, де й дотиснув опонентів.

Трохи інакше склався другий сет. Цього разу Сінякова та Паттен зуміли оформити брейк у третьому геймі. Щоправда, пара Світоліної та Монфіса відразу відповіла їм зворотним. А от на тай-брейку зі спротивом в українки та її коханого не склалося.

Справжній трилер розгорнувся у третій партії. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, а до вирішального відрізку суперники підійшли на рівних (8:8). Утім, подружжя Світоліної та Монфіса взяло два розіграші поспіль і попрямувало в півфінал.

US Open. Змішаний розряд, 1/4 фіналу

  • Катержина Сінякова/Генрі Паттен (Чехія/Велика Британія) – Еліна Світоліна/Гаель Монфіс (Україна/Франція) – 4:5, 5:4, 8:10

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс Катерина Синякова US Open

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