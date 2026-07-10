Ексфутболіст збірної Румунії загинув під час купання в озері

Професійну кар'єру Мурешан завершив у 2017 році

За збірну Румунії Мурешан зіграв дев'ять матчів

44-річний ексгравець збірної Румунії з футболу Габріель Мурешан загинув під час купання в озері. Мурешан був футболістом збірної Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації футболу Румунії.

Мурешан втопився під час купання в озері. Рятувальники дістали його із води, після чого його доставили до лікарні, проте медикам не вдалося врятувати життя ексфутболіста.

У складі ЧФР Мурешан здобув два золота чемпіонату Румунії. За збірну Румунії він зіграв дев'ять матчів.

Професійну кар'єру Мурешан завершив у 2017 році.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув захисник України та титулований легкоатлет Ігор Боднар.

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Він був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000 у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Як повідомлялося, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.