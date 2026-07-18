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Збірна Іспанії скасувала тренування перед фіналом Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Іспанії скасувала тренування перед фіналом Чемпіонату світу 2026
Злива у Нью-Джерсі завадила збірній Іспанії провести тренування
фото: Getty Images

У Нью-Джерсі пройшла злива з грозою

Збірна Іспанії не змогла провести повноцінне тренування напередодні фінального матчу Чемпіонату світу 2026 з футболу проти національної команди Аргентини через зливу з грозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

«Тренування збірної Іспанії на полях тренувальної бази Melanie Lane Training Ground у Нью-Джерсі було призупинено відповідно до Протоколу безпеки щодо штормів, що діє у США. Зараз гравці проводять розминку у критих приміщеннях», – розповіли у Королівській іспанській футбольній федерації.

Негода зачепила й збірну Аргентини – їхнє тренування також затрималося. Проте, на відміну від іспанців, аргентинцям пощастило більше – вони отримали дозвіл від служб безпеки і змогли провести повноцінне заняття на футбольному полі.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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