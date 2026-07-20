Тренер збірної Іспанії встановив несподіваний рекорд чемпіонатів світу

Фахівець перевершив старшого колегу-співвітчизника

Керманич національної команди Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером-переможцем в історії Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

«Фурія Роха» напередодні здолала збірну Аргентини (1:0) у фіналі Мундіалю-2026. У день вирішального поєдинку де ла Фуенте виповнилося 65 років 29 днів. Досі жоден тренер не вигравав турнір у віці 60+.

Іспанський фахівець перевершив досягнення свого співвітчизника. Донедавна найстаршим переможцем Кубка світу залишався Вісенте дель Боске. Він тріумфував на Чемпіонаті світу 2010 в 59 років.

Де ла Фуенте поповнив колекцію трофеїв. Раніше тренер виграв Євро-2024 та переміг у Лізі націй 2022/23. Також він зробив чемпіонами Європи збірні U-19 та U-21 Іспанії. А на Олімпійських іграх-2020 фахівець вдовольнився «сріблом».

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.