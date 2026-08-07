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Український футболіст змінив прописку в чемпіонаті Португалії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Український футболіст змінив прописку в чемпіонаті Португалії
Орест Лебеденко залишився в португальській першості
фото: ФК «Арока»

Ексвиконавець молодіжної збірної України продовжив мандри Піренеями

Оборонець Орест Лебеденко продовжить виступи в португальській Прімейрі після переходу з «Гімарайнша» до «Ароки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець підписав із «вовками» контракт на два роки. У новій команді він виступатиме під 18-м номером. Дебют у складі «Ароки» для Лебеденка може стати символічним – у стартовому турі Прімейри «вовки» протистоятимуть «Гімарайншу».

Оборонець не зміг закріпитися в складі «завойовників». У минулому сезоні Лебеденко був резервістом «Гімарайнша». Раніше він відіграв два роки за португальську «Візелу», а також захищав кольори іспанських колективів («Депортіво», «Луго»). На батьківщині українець виступав за донецький «Олімпік» і львівські «Карпати».

Лебеденко в попередній кампанії зіграв 18 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Сезон в елітному дивізіоні Португалії розпочнеться у п'ятницю, 7 серпня.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Віторія» (Ґімарайнш) Орест Лебеденко

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