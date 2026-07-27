Довбик залишає «Рому» і гратиме за інший клуб італійської Серії А – джерело

Нападник збірної України наступний сезон проведе в оренді

Клуб італійської Серії А «Болонья» досягнув домовленості з римською «Ромою» про оренду українського форварда Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, оренда Артема розрахована до літа 2027 року. Частину зарплати українця (3,5 мільйона євро) покриватиме «Рома». Перехід Довбика безпосередньо пов'язаний із трансфером нападника «Болоньї» Сантьяго Кастро. «Джаллороссі» вже досягли угоди щодо переходу аргентинця за 35 мільйонів євро.

Повідомляється, що Артем уже у вівторок, 28 липня, відправиться на медогляд та буде представлений як новий гравець «Болоньї». Вирішальну роль у виборі Артема відіграв головний тренер «Болоньї» Доменіко Тедеско, який у особистій розмові переконав Довбика перейти в його команду.

Чинний контракт українця з «Ромою» розрахований до літа 2028 року. За два роки у складі «вовків» Артем відіграв 63 матчі, забив 20 м'ячів та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Довбик дав згоду на перехід до клубу «Дженоа». Форвард був готовий підписати контракт із генуезьким клубом до 2031 року. Йшлося про схему «1 сезон оренди + 4 роки повноцінної угоди».

Пропозицію «Ромі» щодо оренди Довбика також робив іспанський «Бетіс». Перед цим клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Також повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.