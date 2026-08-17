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Легендарний норвезький легкоатлет міг втратити золото Чемпіонату Європи через незвичний інцидент

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарний норвезький легкоатлет міг втратити золото Чемпіонату Європи через незвичний інцидент
Карстен Варгольм є одним з найкращих в історії представників дистанції 400 м з бар'єрами
фото: FIDAL

Святкування Карстена Вагольма порушило правила протоколу змагань

Норвезький легкоатлет і світовий рекордсмен Карстен Варгольм учетверте поспіль став Чемпіоном Європи у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Однак після фінішу тріумф норвежця ледь не обернувся дискваліфікацією через курйозний інцидент із його кросівком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK. 

«Летючий кросівок» норвежця

Норвежець упевнено виграв фінальний забіг із результатом 46,63 секунди, встановивши новий рекорд чемпіонатів Європи. Варгольм із самого старту контролював перебіг дистанції, а на фінішній прямій не залишив суперникам шансів на боротьбу за золоту медаль. Для 30-річного норвежця титул у Бірмінгемі став уже четвертою поспіль перемогою на чемпіонатах Європи у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Раніше він тріумфував на континентальних першостях у 2018, 2022 та 2024 роках.

Після фінішу Варгольм не приховував емоцій і вирішив одразу відзначити перемогу разом із людиною, яка давно цікавиться його спортивною кар'єрою. Норвежець зняв один зі своїх кросівків, у яких щойно здобув золото, та кинув його на трибуну своєму знайомому Лассе Хальворсену. Той володіє музеєм спортивного взуття у Норвегії та хотів додати до своєї колекції унікальний експонат – взуття одного з найкращих бігунів з бар'єрами у світі.

Ризик дискваліфікації

Однак святкування несподівано могло обернутися серйозною проблемою. Взуття переможця після фінішу повинне залишатися під контролем суддів для обов'язкового технічного огляду. Саме тому необережний жест Варгольма теоретично міг призвести навіть до дискваліфікації, адже організатори ще не завершили необхідні післяфінішні процедури.

«Я був у такій ейфорії, що забув про регламент. Хотів порадувати Лассе та поповнити його колекцію. На щастя, судді швидко підбігли, пояснили помилку, повернули взуття і все обійшлося лише попередженням», – розповів Варгольм в інтерв'ю NRK.

У підсумку курйозний епізод не мав жодних наслідків для результату фіналу. Судді повернули кросівок для необхідної перевірки, а Варгольм уникнув дискваліфікації та офіційно зберіг за собою золоту медаль. 

Нагадаємо, що відео з Ярославою Магучіх у спальному мішку набрало понад 1,5 млн переглядів. «Спляча красуня», – йдеться у підписі до відео з Магучіх.

Теги: легкоатлет Карстен Варгольм золото взуття

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