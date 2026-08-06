Легендарний українець ввійде до Всесвітнього залу слави шахів

Видатний гросмейстер отримав заслужене визнання

Український шахіст Василь Іванчук потрапить до Всесвітнього залу слави шахів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації шахів Києва.

Урочиста церемонія запланована на жовтень 2026 року. Захід відбудеться в американському Сент-Луїсі. Саме там із 2011-го перебуває музей та зал слави світових шахів.

Компанію Іванчуку складуть два шахісти та дві шахістки. Зокрема, до Всесвітнього залу слави шахів потраплять ізраїльтянин Борис Гельфанд і шведський гросмейстер Ульф Андерссон, а також грузинська шахістка Нана Іоселіані та швейцарка Алєксандра Костенюк.

Іванчук – один із найвидатніших українських шахістів за всю історію. Гросмейстером він став у 1988 році. З тих пір він був переможцем командних чемпіонатів світу зі збірними СРСР та України, чотири рази тріумфував на Шахових олімпіадах, чемпіон світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), чемпіон Європи. У 2002 році Іванчук програв матч за звання чемпіона світу ФІДЕ співвітчизнику Руслану Пономарьову.

До слова, у квітні шахіст Роман Дегтярьов виграв Чемпіонат Європи з шахів у польському Катовіце. 17-річний українець у фінальному турі переміг досвідченого іспанського гросмейстера Давіда Антона. Дегтярьов набрав дев'ять очок із 11-ти можливих.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.