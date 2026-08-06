«Динамо» – «Карабах»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій

У прямому ефірі протистояння «Динамо» – «Карабах» транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»

«Динамо» продовжує боротьбу за єврокубкову осінь

Сьогодні, 6 серпня 2026 року, київське «Динамо» на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні зустрінеться з азербайджанським «Карабахом» у першій грі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» розпочали єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги Європи. Там підопічні Костюка після двох нічиїх (0:0, 0:0) вибили «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки в серії одинадцятиметрових (4:2). А от у другому раунді кваліфікації «Динамо» двічі поступилося ПАОКу з грецьких Салонік (2:3, 0:2). У першому поєдинку голи до свого активу півзахисники Бражко та Лонвейк.

Тим же шляхом пішов азербайджанський гранд. Спершу «Карабах» пройшов ісландський «Вестрі». Домашню перемогу (3:0) забезпечили нападники Саво, Зубір і Сефас. Натомість звитягу на виїзді (3:0) оформили вінгер Муаддіб, хавбек Бікальйо та той же Саво. А от у другому раунді кваліфікації Ліги Європи «скакуни» вилетіли від софійського ЦСКА. Обидва поєдинки завершилися миром (0:0, 0:0), а в післяматчевій лотереї вправнішими були болгарські «армійці» (5:4).

Де дивитися матч «Динамо» – «Карабах»

У прямому ефірі протистояння «Динамо» – «Карабах» транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.