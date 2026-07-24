Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ

Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року

Вибори президента ФІДЕ відбудуться у вересні 2026 року

Підсанкційний росіянин Аркадій Дворкович не братиме участі у виборах президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Про це він заявив російським пропагандистам, інформує «Главком».

Раніше Дворкович призупинив виконання своїх повноважень та обов'язків як президент ФІДЕ на період дії санкцій Євросоюзу. Згідно зі статутом ФІДЕ, обов'язки президента організації виконуватиме заступник Дворковича індієць Вішванатан Ананд.

«На жаль, у виборах президента ФІДЕ брати участь не буду, оскільки це створить ризики для організації», – сказав Дворкович.

Дворкович очолює організацію із 2018 року. Вибори президента ФІДЕ відбудуться у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича.

«Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті.

Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому», – зазначив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.