Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ
Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року

Вибори президента ФІДЕ відбудуться у вересні 2026 року

Підсанкційний росіянин Аркадій Дворкович не братиме участі у виборах президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Про це він заявив російським пропагандистам, інформує «Главком».

Раніше Дворкович призупинив виконання своїх повноважень та обов'язків як президент ФІДЕ на період дії санкцій Євросоюзу.  Згідно зі статутом ФІДЕ, обов'язки президента організації виконуватиме заступник Дворковича індієць Вішванатан Ананд.

«На жаль, у виборах президента ФІДЕ брати участь не буду, оскільки це створить ризики для організації», – сказав Дворкович.

Дворкович очолює організацію із 2018 року. Вибори президента ФІДЕ відбудуться у вересні 2026 року.

Нагадаємо, Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича.

«Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті.

Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому», – зазначив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.

Теги: шахи санкції спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легкоатлети з РФ не поїдуть в Дакар
Російські легкоатлети залишилися без квот на юнацьку Олімпіаду-2026
Вчора, 15:59
Бідний: Захист доброчесності міжнародного спорту сьогодні означає захист принципів справедливості
Бідний прокоментував ініціативу щодо призупинення фінансування МОК з боку ЄС
15 липня, 17:15
Вашингтон готує наймасштабніше розширення санкцій проти Росії
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
13 липня, 16:47
Енн Марі Карузо з донькою Шейлою Марі Карузо-Ротфусс відвідують сімейний центр Eastside Family
«Ніколи не зупиняйтеся». 100-річна американка назвала три секрети довголіття
11 липня, 03:00
Нинішній стан російської економіки є оманливим, а новий пакет санкцій Євросоюзу може стати каталізатором масштабної фінансової кризи
Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ
6 липня, 21:49
Владислав Власюк: Раніше продукція NXP була однією з найпоширеніших серед електронних компонентів у російських БпЛА
Тиск спрацював. З російських дронів зникли деталі виробництва однієї європейської країни
3 липня, 16:11
Адам Лішка (ліворуч) був учасником пропагандистської акції
Гравець збірної Словаччини з хокею потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
1 липня, 10:19
Україна руйнує головний міф Кремля – про це вже говорять у Білому домі
Україна руйнує головний міф Кремля – про це вже говорять у Білому домі
25 червня, 16:45
Українка також зазначила, що на трибунах бачила багато земляків
Магучіх виграла золото у Загребі – друга перемога поспіль на Континентальному турі
24 червня, 23:55

Новини

Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ
Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ
Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів
Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів
Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках
Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках
Клопп офіційно очолив збірну Німеччини з футболу
Клопп офіційно очолив збірну Німеччини з футболу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
104K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
68K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua